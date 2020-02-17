ايران تهنئ اذربيحان بنجاح الانتخابات التشريعية في هذا البلد

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية اليوم الاثنين، ان موسوي قدم التهاني الى اذربيجان حكومة وشعبا بمناسبة اجراء الانتخابات التشريعية بنجاح في هذا البلد.

وتطلع متحدث الخارجية الى توسيع وتوطيد العلاقات بين طهران وباكو اكثر من ذي قبل.

وشهدت جمهورية اذربيجان انتخابات تشريعية مبكرة الاسبوع الماضي والتي جرت لنسختها السادسة بمشاركة الف و214 مرشحا و125 مركزا انتخابيا على صعيد هذا البلد، باستثناء منطقة قره باغ.

انتهى ** ح ع