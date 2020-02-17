وزير الصحة يعلن زيادة الدواء المنتج محليا بنسبة 30 بالمئة

واضاف نمكي خلال مراسم تكريم الطاقات الانتاجية الوطنية في مجال الادوية والادوات والاجهزة الطبية في طهران، ان الطاقة الانتاجية الايرانية في مجال صناعة الدواء سجلت نموا بنسبة 20 بالمئة وبما ادى الى تراجع قيمة استيراد الادوية من الخارج بنسبة 600 مليون يورو.

كما نوه وزير الصحة الايراني الى الخطط والبرامج التي تبنتها الوزارة في مجال دعم الشركات الداخلية المعنية بانتاج الدواء وشراء الادوات والاجهزة الطبية المصنوعة محليا؛ وقال : ان وزارة الصحة لم تسمح بوقوع اي ثغرة مجال الادوية داخل البلاد رغم الظروف الصعبة الراهنة.

انتهى**2018/ ح ع **