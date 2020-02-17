مسؤول : حجم التجارة بين ايران وعمان تجاوز المليار دولار

وخلال تصريحاته باجتماع "مناقشة فرص التعاون المنجمي مع سلطنة عمان" اليوم الاثنين بطهران، اوضح ضرابي ان اجمالي صادرات الجمهورية الاسلامية الايرانية الى السلطنة خلال العام 2013 لم يتعد الـ 146 مليون دولار؛ مضيفا، لكن الصادرات الايرانية خلال العام الماضي (الايراني – بدأ في 21 اذار / مارس 2019) حقّقت 728 مليون دولار.

ونوّه هذا المسؤول التجاري الايراني، الى اهمية البنى التحتية في سياق تعزيز التبادل التجاري بين طهران ومسقط؛ مبينا ان سلطنة عمان التي تضم 5 ملايين نسمة، هي ثالث اقوى دولة اقليميا في مجال البنية التحتية المينائية، فضلا عن طاقاتها الملحوظة في مجال صناعة التعدين.

انتهى ** ح ع