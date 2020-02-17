١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٧:٠٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83678502
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خلال اللقاء مع لاريجاني في بيروت.. عون يتلقى دعوة من روحاني لزيارة طهران

خلال اللقاء مع لاريجاني في بيروت.. عون يتلقى دعوة من روحاني لزيارة طهران

بيروت / 17 شباط / فبراير / ارنا – التقى رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" اليوم الاثنين برئيس جمهورية لبنان "ميشال عون" في بيروت، حيث سلمه دعوة من نظيره الايراني "حجة الاسلام حسن روحاني" لزيارة طهران.

واكد الرئيس روحاني في هذه الدعوة، على ضرورة توسيع العلاقات بين ايران ولبنان.
من جانب اخر، نوه رئيس البرلمان الايراني خلال اللقاء مع رئيس جمهورية لبنان في "قصر بعبدا" شرقي العاصمة بيروت، نوه بموقف الجمهورية الاسلامية الايرانية المساند لعودة اللّاجئين الفلسطينيين والسوريين الى بلديهم، ورفض المحاولات الرامية الى توطينهم في لبنان.
انتهى ** ح ع   

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