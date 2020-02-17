مسؤول : ايران مستعدة للتعاون مع الصين في تشخيص فيروس كورونا الجديد

واضاف اسدي لاري خلال اللقاء اليوم الاثنين مع السفير الصيني لدى ايران "جانغ هوا" : ان هناك منحى تراجعيا في الصين على صعيد انتشار فيروس الكورونا، وذلك بحسب الإحصائيات التي تؤكد هذه المحصلة؛ مشيدا بجهود الوسط الطبي الصيني وتعاون بكين البناء الذي ساهم في الحدّ من تفشي هذا الوباء خارج الصين.

كما اكد هذا المسؤول بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، على انه لم تسجّل اي حالة اصابة بفيروس الكورونا في ايران؛ عازيا اسباب ذلك الى التدابير الوقائية الصارمة في البلاد وتجارب ايران الكبيرة في مجال الحدّ من تفشي الاوبئة خلال الكوراث الطبيعية كالسيول والزلازل؛ كما اشاد بجهود منظمة الطيران المدني الايرانية في هذا الخصوص.

الى ذلك اكد سفير الصين لدى ايران، ان عدد المصابين بفيروس الكورونا في الصين الذين تحسنت حالتهم، آخذ بالنمو؛ مضيفا، ان نحو 8 آلاف شخص لحد الان غادروا المستشفيات.



واشار "جانغ هوا" الى ان التفشي المباغت لهذا الفيروس شكل مصدر قلق وتحدّ للصين والعالم؛ مصرحا ان بكين تبذل جهودا حثيثة لمكافحة وباء الكورونا الجديد واتخذت اجراءات وقائية سريعة وشاملة على صعيد البلد وباستخدام احدث التقنيات والاجهزة، فور مواجهة هذا الوباء.

كما نوّه السفير الصيني بمواقف ايران المساندة لبلاده خلال هذه الازمة؛ قائلا : ان الحكومة الايرانية قدمت مساعدات طبية كثيرة الى الصين؛ وباعتقادي ان العلاقات الثنائية في طور النمو خلال الفترة القادمة ايضا.

انتهى ** ح ع