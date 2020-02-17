ايران تتصدر قائمة الدول المستهدفة للسياح القادمين من اذربيجان

و أفاد مراسل "إرنا" من باکو، ان تقریر هیئة الإحصاءات الأذربیجانیة سجّل في الشهر الأول من العام الحالي، زیادة عدد مواطني جمهورية أذربيجان الذين زاروا إيران بنسبة 4.9 بالمئة.

و وفقًا لهذا التقریر، فقد بلغ عدد السیاح الأذربیجانیین الذین زاروا الدول الأجنبیة في شهر کانون الثاني/ینایر من العام الجاري، 433 ألفا و 700 سائح، وقد سجلّت 38.1 بالمئة من هذه الرحلات إلى إيران الإسلامية.

وشكلت إيران خلال السنوات الأخيرة محط اهتمام کبیر بالنسبة للسياح الأذربيجانيين.

زار غالبیة رعايا جمهوریة أذربیجان إيران بدافع التسوق والعلاج الطبي و زیارة الأماکن المقدسة.

في غضون ذلك، و وفقًا لهیئة الإحصاءات الاذربيجانية، فقد ارتفع عدد الرحلات الخارجية لمواطنيها في شهر ینایر الجاري بنسبة 21.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبناء على هذا التقریر أیضا، فقد زار 29.9 بالمئة من رعایا جمهوریة أذربیجان جورجیا، و16.8% روسیا، و9.7 % ترکیا، و1.1 % أوکرانیا، و1%بالمئة الإمارات العربية المتحدة، و 3.4 بالمئة بلدان اخرى في العالم.

انتهی ** 9363/ ح ع **