غدا.. انتهاء الحجر الصحي للطلبة الايرانيين ولا اصابات بفيروس الكورونا

واوضح رئيسي في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاثنين، ان هؤلاء الطبلة خضعوا مرتين يوميا خلال فترة الحجر الصحي المفروضة عليهم، الى فحوصات طبية لتأكد خلوهم من فيروس الكورونا؛ مضيفا ان جميعهم بصحة جيدة ولم يصب اي منهم بهذا الوباء.

ولفت مساعد وزير الصحة، الى ان الطلبة الايرانيين القادمين من الصين، سيعودون غدا الثلاثاء الى عوائلهم والوزارة ستصدر لهم شهادات السلامة والخلو من الامراض المعدية.

انتهى ** ح ع