١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٩:٠٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83678586
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مساعد وزير الصحة :

غدا.. انتهاء الحجر الصحي للطلبة الايرانيين ولا اصابات بفيروس الكورونا

غدا.. انتهاء الحجر الصحي للطلبة الايرانيين ولا اصابات بفيروس الكورونا

طهران / 17 شباط / فبراير / ارنتا – اعلن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "علي رضا رئيسي" عن انتهاء فترة الاسبوعين المحددة للحجر الصحي المفروض على الطلبة الايرانيين القادمين من ولاية ووهان الصينية؛ مؤكدا ان جميعهم بصحة جيدة ولا تسجل اي حالة اصابة بفيروس الكورونا بينهم.

واوضح رئيسي في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاثنين، ان هؤلاء الطبلة خضعوا مرتين يوميا خلال فترة الحجر الصحي المفروضة عليهم، الى فحوصات طبية لتأكد خلوهم من فيروس الكورونا؛ مضيفا ان جميعهم بصحة جيدة ولم يصب اي منهم بهذا الوباء.
ولفت مساعد وزير الصحة، الى ان الطلبة الايرانيين القادمين من الصين، سيعودون غدا الثلاثاء الى عوائلهم والوزارة ستصدر لهم شهادات السلامة والخلو من الامراض المعدية.
انتهى ** ح ع

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