وزير الطرق : الاحتمال وارد بشان ارسال الصندوق الاسود للطائرة الاوكرانية الى دولة ثالثة

واضاف اسلامي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ان التحقيق مازال جاريا في ايران بشان حادث تحطم الطائرة الاوكرانية والصندوق الاسود يشكل احد مراحل ذلك.

واوضح، ان عمليات التحقيق متواصلة بالتعاون مع فريق اوكراني على ان يتم الاعلان عن المستجدات فور التاكد من القرائن التي تم العثور عليها في المنطقة والمستندات الماخوذة من الطائرة والتي سُلمت يوم امس الى الفريق الاوكراني.

وعودة الى موضوع الصندوق الاسود؛ قال : اذا تمكنا من تحليل بيانات الصندوق في ايران سنقوم بذلك، وفي عدمه سيتم ارساله الى دولة ثالثة ليتم قراءته بالتعاون مع اوكرانيا.

وردا على سؤال مراسل "ارنا" بشان احتمال ارسال الصندوق الاسود الى فرنسا من عدمه، قال وزير الطرق : من الممكن ارسال هذا الصندوق الى اي بلد يتم فيه رعاية القوانين ذات الصلة؛ لافتا الى وجود بعض التلف على الصندوق الاسود وضرورة ترميمه وفتحه بدقة واحتياط.

انتهى ** ح ع