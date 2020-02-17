خطة لاستعادة تاريخ كربلاء من وثائق هندية وعثمانية وفارسية

وقال مدير المركز عبد الامير القريشي، في بيان، اطلعت "ارنا" على نسخة منه، ان "ادارة المركز تواصلت مع السفارة الهندية في العراق لغرض جلب هذه الوثائق، والسجلات الخاصة، بالمدينة في الارشيف الهندي، فضلا عن التواصل مع وزارة الخارجية الايرانية، لغرض سحب الوثائق في الأرشيف الفارسي خلال الحقبة الصفوية، او القاجارية، او الفترة الافشارية".

واضاف، ان "المركز شرع بكتابة موسوعة شاملة مختصة بتأريخ مدينة كربلاء، تم اصدار 17 جزءا منها، ومن المؤمل أن تصل الاصدارات هذه الى ما يقارب من 100 جزء من هذه الوثائق".

وأشار الى ان "المركز يعمل على جمع كافة الوثائق التي تخص المدينة في الارشيف العثماني والهندي".

وأوضح، ان "الهند هي التي تمثل المملكة المتحدة خلال فترة الاحتلال البريطاني للعراق، فضلا عن وجود قنصلية وجالية هندية في مدينة كربلاء ابان تلك الحقبة".

وكان مركز كربلاء للدراسات والبحوث قد أعلن في 27 تشرين الثاني/ نوفمر 2014، عن تبنيه مشروع كتابة موسوعة حضارية عن مدينة كربلاء المقدسة، تضم التراث الديني والتاريخي الذي تشتهر به المدينة المقدسة.

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