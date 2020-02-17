وزير الصحة يلتقي الطلبة الجامعيين الايرانيين العائدين من ووهان

وكتب نمكي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاثنين، التقيت اليوم اعزاءنا الذين كانوا قد عادوا من ووهان الصينية. لحسن الحظ ان دورة الحجر الصحي لهم والتي استغرقت 14 يوما قد انتهت ومثلما وعدتُ سيعودون جميعهم بصحة ونشاط الى احضان اسرهم. فليكن جميع ابناء الوطن سعداء اصحاء دوما ان شاء الله تعالى.

وكان مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني علي رضا رئيسي قد اعلن عن انتهاء فترة الاسبوعين المحددة للحجر الصحي المفروض على الطلبة الايرانيين القادمين من ولاية ووهان الصينية؛ مؤكدا ان جميعهم بصحة جيدة ولم تسجل اي حالة اصابة بفيروس الكورونا بينهم.

واوضح رئيسي في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاثنين، ان هؤلاء الطلبة خضعوا مرتين يوميا خلال فترة الحجر الصحي المفروضة عليهم، الى فحوصات طبية لتأكد خلوهم من فيروس الكورونا؛ مضيفا ان جميعهم بصحة جيدة ولم يصب اي منهم بهذا الوباء.

ولفت مساعد وزير الصحة، الى ان الطلبة الايرانيين القادمين من الصين، سيعودون غدا الثلاثاء الى عوائلهم والوزارة ستصدر لهم شهادات السلامة والخلو من الامراض المعدية.

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