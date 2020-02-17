لاريجاني: لو لم يكن حزب الله لارتكب الكيان الصهيوني جرائم اكبر

وخلال مؤتمره الصحفي في السفارة الايرانية ببيروت الاثنين قال لاريجاني، ان وصف حزب الله بالارهاب امر خاطئ ومرفوض، وان الرئيس الاميركي دونالد ترامب فقط هو الذي يوجه هذا الاتهام لحزب الله فيما لا تفعل الدول الاخرى ذلك.

واكد قائلا، ان حزب الله هو ابن لبنان، ويعد رصيدا كبيرا له وقد تصدى لظلم وعدوان الكيان الصهيوني ولو لم يكن حزب الله لارتكب هذا الكيان جرائم اكبر.

واضاف، اننا لا نخفي دعمنا لحزب الله، ولكن لا نزوده بمحطات الطاقة او في مجال الزراعة والصناعة بل نعرض مثل هذه المساعدات على الحكومة اللبنانية التي يمكنها الاستفادة من دعمنا في مختلف الاصعدة مثل التعدين والصلب وبناء السدود ومحطات الكهرباء وانشاء المباني والصناعات الزراعية والادوية والمشاريع التنفيذية.

وفند لاريجاني مضمون سؤال بشان ان اميركا وروسيا اتفقتا على الحيلولة دون نفوذ ايران في سوريا والعراق وقال، ان هذا الامر خاطئ من الاساس لاننا لا نسعى وراء النفوذ في هذين البلدين ولم ولن نسعى لانشاء قواعد عسكرية فيهما.

واضاف، ان اميركا فقط هي الدولة الوحيدة التي تسعى وراء الاغتيال والنفوذ في دول المنطقة وهي التي اوجدت طالبان في افغانستان وداعش في العراق وسوريا وبالمقابل هنالك قوات مجاهدة ومضحية تكافح هؤلاء الارهابيين.

وقال لاريجاني، ان ايران لم تدخل خلسة الى العراق وسوريا اذ ان حكومة هذين البلدين وكذلك حزب الله طلبوا منا المساعدة للقضاء على الارهابيين ونحن استجبنا لهم.

*اليمن

وفي الشان اليمني اعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي ان الشعب اليمني يواجه نظاما خبيثا يقصف بنيته التحتية ويدمر منشآته ويقتل ابناءه واضاف، ان الشعب اليمني شعب فقير لكنه ابيّ باسل وذو عزة ولهذا السبب فانه صامد امام العدوان منذ اعوام.

واضاف، ان ايران قالت منذ البداية بان ازمة اليمن يجب حلها عبر الحوار السياسي ولكن للاسف ان بعض دول المنطقة تتصور بان القوة العسكرية يمكنها حل القضية.

واكد لاريجاني بان ايران تعتقد بصورة عامة بان قضايا الشرق الاوسط انما تحل بالحوار واضاف، نحن وقوى في اليمن نتفاوض مع اطراف مختلفة لحل الازمة ونامل بان نصل الى نتيجة.

وكان رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني قد وصل مساء الاحد إلى بيروت على رأس وفد رفيع المستوى، قادما من العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية، التقى خلالها الرؤساء الثلاثة في لبنان (الجمهورية والحكومة والنواب) وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل مساعدة إيران للبنان.

انتهى ** 2342