١٨‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٤:٠٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83678714
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وزير النفط الايراني يؤكد اهمية اكمال مشروع انبوب لنقل النفط جنوب البلاد

وزير النفط الايراني يؤكد اهمية اكمال مشروع انبوب لنقل النفط جنوب البلاد

اهواز / 18 شباط /فبراير /ارنا- اعلن وزير النفط الايراني بيجن نامدار زنكة بان اولوية الوزارة تتمثل في اكمال مشروع انبوب لنقل النفط من منطقة غورة بمحافظة بوشهر الى منطقة جاسك في محافظة هرمزكان جنوب ايران.

وفي تصريح ادلى به خلال اجتماعه الاثنین بمدراء صناعة النفط والصلب في شركة فولاد اكسين خوزستان، قال زنكنة، ان ما يبعث على السرور ان المنتجين والصناعيين المحليين قد عقدوا العزم على انجاز مشروع انبوب النفط "غورة -جاسك" خلال العامين القادمين وان وتيرة العمل تتصاعد يوما بعد يوم.

واضاف، ان الباعث على الفخر ان خبراء وشباب شركة "فولاد اكسين" خوزستان تمكنوا من جعل صناعة النفط في غنى عن استيراد صفائح الحديد اللازم لها من الخارج.

ويهدف هذا المشروع لمد انبوب لنقل النفط الخفيف والثقيل من منطقة غورة بمدينة غناوة في محافظة بوشهر الى مدينة جاسك للتصدير من محطة جاسك الجديدة في محافظة هرمزكان.

ويمر الانبوب عبر محافظات بوشهر وفارس وهرمزكان جنوب البلاد.

انتهى ** 2342

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