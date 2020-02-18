حققنا انجازات كبيرة لاستتباب الامن بالمنطقة من خلال مكافحة الارهاب

ووصف لاريجاني زيارته لسوريا ولبنان والتي استغرقت يومين بأنها كانت ايجابية واضاف ان ايران وسوريا لهما تعاون متقارب جدا في مجال مكافحة الارهاب وحققتا نتائج جيدة في هذا المجال ووجهتا ضربات قاصمة للارهاب في المنطقة، مبينا ان هناك بعض الجيوب الارهابية التي تنشط في بعض المناطق السورية بسبب تدخل بعض الدول ولكن حصل تقدم جيد لانهاء تواجدها.

واوضح لاريجاني ان الجميع في سوريا يتفقون ويؤكدون بأن دور ايران في مكافحة الارهاب هناك كان مهما جدا.

واشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى انه وخلال الزيارة تم بحث التعاون الاقتصادي بين ايران وسوريا ولبنان وكذلك اجراء مباحثات برلمانية جيدة ومثمرة مع البلدين قائلا: تم البحث مع رؤساء برلماني سوريا ولبنان حول التعاون البرلماني وكذلك اجرينا مباحثات جيدة مع رؤساء الجمهورية ورئيسي وزراء البلدين.

واضاف ان ایران تمتلك الکثیر من الامکانیات فی المجال التجاری والزراعي والصناعي التي تم البحث بشأنها وكيفية نقل التجارب في هذه المجالات الى البلدين.

واكد لاريجاني ان معظم المناطق السورية اصبحت مستقرة امنيا وهذا الامر يمهد الارضية لاعادة الاعمار والاستثمارات التي تم البحث بشأنها كي يستطيع التجار والصناعيين في البلدين التعامل مع بعض وتقرر ان يتم وخلال شهر واحد تشكيل لجان مشتركة بين ايران وسوريا لهذا الغرض.

واشار الى زيارته الى لبنان وقال كان هناك لقاءات مع النخب و التيارات المختلفة وكانت رؤيتهم جيدة حول دور ايران في دعم المقاومة وتثبيت الاستقرار في المنطقة. واستمعنا الى مقترحاتهم والتي سيتم متابعتها.

واضاف انه تم اللقاء مع الفصائل الفلسطينية التي قدمت تقاريرها عن نضالها ومقاومتها امام المحتل الاسرائيلي.

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