رئیس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة : الحظر على ايران يعود الى دعمها لفلسطين

واضاف الشيخ حمود خلال ملتقى نظم في مركز الامام الخميني (رحمه الله) في الهرمل بالبقاع اللبناني : ان هذا الحظر بدأ منذ اليوم الاول الذي أصدر فتوى بجواز تخصيص الوجوهات الشرعية للقضية الفلسطينية.

واشار رئیس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الى اننا نعيش اليوم الحرب الاقتصادية ضد ايران ولبنان والمقاومة ولكن سنحقق النصر بعون الله كما انتصرنا في الماضي.

من جانبه قال الملحق الثقافي الايراني في لبنان "عباس خامه يار" ان ايران ومنذ بداية انتصار الثورة الإسلامية، اضطلعت بمهمة الدفاع عن الشعوب المضطهدة ودعمها بغض النظر عن هويتهم الدينية، وخاصة فلسطين، وقد ضحت بالكثير في هذا السبيل.

واکد خامه يار ان القضية الفلسطينة تعتبر القضية الاساسية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار الى الانجازات التي حققتها الجمهورية الاسلامية علی مر العقود الاربعة الماضية في المجالات العلمية والتقنية والانشائية واضاف : ان امريكا استهدفت استقلال ايران و ان عدائها كان واضحا منذ بداية انتصار الثورة الاسلامية في ايران .

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