ايران اعدّت 60 الف مقال علمي خلال العام 2019

وحول حصة ايران على صعيد انتاج العلم في العالم، اشار دهقاني اليوم الثلاثاء في حوار مع مراسل "ارنا"، الى الخطط والبرامج التي تبنتها الجمهورية الاسلامية في مجال انتاج العلم وتعزيز البني التحتية اللازمة في هذا المجال وتاكيدا تشكيل لجنة خاصة لدعم النانو تكنولوجيا في البلاد.

كما اكد على الاهمية التي توليها ايران وجامعات العالم الاسلامي الى الموشرات النوعية في مجال انتاج العلم؛ مبينا ان الورشات التدريبية التي تقام في ايران وجامعات العالم الاسلامي توكد على ضرورة بان يكون للعلم آثار بناءة في ارجاء العالم والمجتمعات.

كما اشار دهقاني الى ارتقاء مكانة ايران في تصنيف مركز "اسكوبوس" للمعلومات الدولية العلمية؛ موضحا ان ايران احتلت خلال العام الحالي وللمرة الاولي، المركز الـ15 في هذا التصنيف.

انتهى**2018/ ح ع