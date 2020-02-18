وزير الدفاع : 90 بالمئة من معداتنا الدفاعية محلية الصنع

جاء ذلك في كلمة ادلى بها العميد حاتمي اليوم الثلاثاء خلال "ملتقى المسؤولين ومدراء شؤون العلاقات الشعبية" لدى القوات المسلحة، بمقر القوة البرية للجيش الايراني.

وحيّا وزير الدفاع ذكرى الفريق الشهيد سليماني؛ واصفا هذا الملتقى بانه فرصة مواتية في سبيل دعم اسرة القوات المسلحة العظيمة.

ولفت الى القاعدة الشعبية الكبيرة للثورة الاسلامية في ايران؛ مبينا ان ما تنعم به الثورة اليوم من قوة وكرامة وعظمة، وهي في عامها الحادي والاربعين، قائم على الحضور المحلمي والدعم الذي جسده الشعب الايراني برمته والذي يواصل المضي نحو الشموخ وبلوغ قمم التقدم تحت رعاية سماحة قائد الثورة الاسلامية وتوجيهاته الحكيمة.

كما نوّه بالدور الستراتيجي الذي تضطلع به القوات المسلحة الايرانية على صعيد الامن القومي وتهيئة الظروف المناسبة للتقدم والازدهار بشتى المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والاجتماعية على صعيد البلاد.

وفي معرض التنويه ايضا بالضربة الصاروخية النوعية التي نفذها الحرس الثوري على قاعدة عين الاسد الامريكية باستخدام الصواريخ المصنعة على ايدي اخصائيي الصناعات الدفاعية الايرانية، اكد وزير الدفاع بانها شكلت صفعة قوية بوجهة الولايات المتحدة وجسّدت مدى العزيمة الراسخة لدى القيادة العامة للقوات المسلحة في مجال الرّد العاجل والساحق على هؤلاء.

واكد العميد حاتمي، ان العلماء والاخصائيين لدى الصناعات الدفاعية الايرانية، وبعد تاكيد سماحة القائد العام للقوات المسلحة "الامام الخامنئي" على اولوية الدفاع الجوي وضرورة التركيز على هذه الصناعات، تمكنوا في مجال تقنية الدفاع الجوي اليوم، من تحقيق انجازات عظيمة وبمختلف الصعد القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى، وبما اتاح للقوات المسلحة امكانية التصدي للمعتدين على ثغور الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** ح ع