ذهبيتان وفضية وبرونزية.. حصاد المنتخب الايراني من بطولة اسيا للمصارعة الرومانية

وفي وزن الـ 55 و130 كغ، احرز كل من المصارعين الايرانيين "بويا ناصربور" و"امين ميرزادة" ذهبتين، بينما فاز المصارعان الايرانيان الآخران "بجمان بشتام" و"ميثم دلخاني" حسب التسلسل، بالميدالية الفضية والبرونزية لهذه المنافسات.

وبدات منافسات الاوزان الخمسة الاولى لبطولة المصارعة الرومانية الاسيوية، رجال، لنسختها الثلاثين اليوم الثلاثاء في العاصمة الهندية نيودلهي، بمشاركة مصارعين من ايران واوزبكستان والهند وقرغيزيا وكازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية.

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