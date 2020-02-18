الخارجية الايرانية تحتفي بمقام الام والمراة

وخلال كلمته بالمناسبة، قدم ظريف آيات الاحترام والتبجيل الى مقام سيدة نساء العالمين "فاطمة الزهراء" (سلام الله عليها)، منوها بمكانة المراة البارز على صعيد السياسة الخارجية الايرانية؛ ومؤكدا على ضرورة توظيف الطاقات النسوية في المجالات الدولية والدبلوماسية.
و وصف وزير الخارجية، حضور المراة الايرانية بحجابها الاسلامي لدى الاوساط الدولية، انه "تجسيد لثقافة الدين والمقاومة".
انتهى ** ح ع
طهران / 18 شباط / فبراير / ارنا – اقيمت اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية الايرانية في طهران، مراسم احتفالية لتكريم مقام الام والمراة، برعاية وزير الخارجية محمد جواد ظريف وجمع من كبار المسؤولين والكوادر النسائية لدى هذه الوزارة.
وخلال كلمته بالمناسبة، قدم ظريف آيات الاحترام والتبجيل الى مقام سيدة نساء العالمين "فاطمة الزهراء" (سلام الله عليها)، منوها بمكانة المراة البارز على صعيد السياسة الخارجية الايرانية؛ ومؤكدا على ضرورة توظيف الطاقات النسوية في المجالات الدولية والدبلوماسية.
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