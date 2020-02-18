السفير الایراني في بروکسل يؤكد ضرورة ان يتخذ الاتحاد الأوروبي مواقف مستقلة

جاء ذلك في تصريح للسفير الايراني المفوض ومطلق الصلاحيات في بروكسل غلام حسين دهقاني خلال لقائه المديرة العامة لقسم المراسم في وزارة الخارجية البلجيكية فرانس شونه حيث سلمها نسخة من اوراق اعتماده.

واشار الجانبان إلى العلاقات الودية طويلة الأمد بين البلدين وأكدا على الطاقات الكبيرة المتاحة في مجالات مختلفة للتعاون وتنمية العلاقات الثنائية.

‌‎واعتبر السفير الايراني ، بلجيكا ، بانها أحد الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الذين عملوا على تسهيل اصدار القرار 2231 وقد اتخذت مواقف ايجابية في دعم الاتفاق النووي والتعددية عقب خروج اميركا الاحادي من الاتفاق النووي وفرض الحظر اللامشروع على ايران .

وأكد ضرورة ان تتخذ اوروبا مواقف مستقلة وتحافظ عليها، معربًا عن أمله في أن يشهد البلدان نظرا للعلاقات العريقة الجيدة بينهما، نمو العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وان تتخذ بلجيكا وباقي دول الاتحاد الاوروبي خطوات فاعلة لخفض تأثير الحظر الأميركي غير القانوني.

وخلال اللقاء تمنت المديرة العامة لقسم المراسم في وزارة الخارجية البلجيكية فرانس شونه، للسفير الإيراني النجاح في مهمته واكدت ضرورة تعزيز العلاقات وتسهيل التعاون بين البلدين.

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