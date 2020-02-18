كتائب حزب الله: ما بحوزة المقاومة لإخراج القوات الأميركية يفوق تصور واشنطن

وقال الحسيني في حديث متلفز مع قناة "الميادين" الفضائية، تابعته "ارنا"، ان "واشنطن تبحث عن فرصة للحصول على مهلة إضافية للبقاء في العراق إلى حين بدء فترة الانتخابات لزيادة ضغوطها على بغداد، وهذا ما رفضته فصائل المقاومة التي طالبت بخروج جميع القوات الأجنبية، ورفضت خروج القوات الأميركية في الشكل والبقاء عبر الناتو".

وأضاف "هناك تحركات تقوم المقاومة العراقية بها على الأرض لمراقبة حركة القوات الأميركية وتواجدها في البلاد"، مؤكدا "ان القوات الأميركية محاصرة بشكل تام داخل العراق ولا يمكنها التنقل إلا عبر الطائرات".

ولفت الحسيني الى ان "المطلوب أميركيا هو تقسيم العراق جغرافيا وسياسياً أيضا، لكن الشعب بجميع مكوناته خرج بمليونية تطالب بخروج القوات الأميركية، مما أحرج بعض القوى الراغبة ببقائها".

وأشار الى ان "الشهيد قاسم سليماني كان يتابع كل التفاصيل المتعلقة بالمقاومة العراقية، وان العراق عاد إلى ساحة الصراع مع إسرائيل وهو ما عمل عليه الشهيد قاسم سليماني".

وكشف الحسيني، اننا "ننسق مع حلفائنا في طهران من أجل بحث سبل الرد على جريمة اغتيال سليماني والمهندس"، لافتاً الى ان "الأميركيين اعتقدوا أن الاغتيال سيشتت فصائل المقاومة، لكن ما حصل هو العكس، بل هناك فصائل اندمجت معنا، ولم يكن هناك اجماع بهذا الشكل لاخراج القوات الأميركية من العراق".

وأكد المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق، على ان "الاستعدادات لمواجهة الأميركيين اكتملت منذ سنوات، وشكل هذه المواجهة واضح لدى فصائل المقاومة العراقية والتوقيت يعود إلى تلك الفصائل، كما أن المواجهة مع الأميركيين كانت مستمرة ولكن غير معلنة ولا سيما في منطقة القائم"، مشددا على ان "محور المقاومة هو واحد في مواجهة أميركا ولا يمكن لأي طرف أن يتخلى عن الآخر، وما بحوزة فصائل المقاومة العراقية من قوة لإخراج القوات الأميركية يفوق تصور واشنطن".

وأوضح الحسيني ان "السفارة الأميركية تحكم في بغداد ولديها سطوة على بعض الأطراف حتى داخل البرلمان العراقي، ويجب أن يكون الحضور السياسي الأميركي في العراق مماثلا لحضور الدول الأخرى"، مشيراً الى ان "واشنطن تواصل الضغط على بغداد في كثير من المسائل، ومنها معبر البوكمال".

كما كشف الحسيني أن "التعزيز والتنسيق الأمني والعسكري بين بغداد ودمشق بات أكثر وضوحا، وهناك تواجد عراقي في محافظات حدودية مع سوريا لمنع القوات الاميركية من التحرك وإقامة قواعد عسكرية".

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