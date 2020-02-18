انتخاب لاهور شيخ جنكي وبافيل طالباني رئيسا مشتركا للاتحاد الوطني الكردستاني العراقي

وقال المصدر إنه "تم انتخاب لاهور شيخ جنكي وبافيل طالباني رئيسا مشتركا لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني باغلبية 91 صوتا في اجتماع اليوم".

وذكرت وسائل اعلام عراقية ان الرئيس العراقي القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، قد اعلن انشقاقه عن الحزب الذي ينتمي اليه.

واوضحت نقلا عن مصدر موثوق ان صالح انشق عن الحزب بعد انتخاب لاهور شيخ جنكي وبافيل طالباني رئيسا مشتركا للاتحاد الوطني الكردستاني.

وكان مصدر مطلع قد أفاد في وقت سابق، بأن عائلة الأمين العام السابق للاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني أبلغت القيادي في الاتحاد برهم صالح برفضها توليه رئاسة الاتحاد، مشيرا الى ابلاغ صالح بعدم رغبة الاتحاد ترشيحه لولاية ثانية في رئاسة الجمهورية.

انتهى ع ص