١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٣:١٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83680278
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ايران تتعاطف مع الشعب الصيني بعرض صور ضوئية على واجهة برج "آزادي"

ايران تتعاطف مع الشعب الصيني بعرض صور ضوئية على واجهة برج "آزادي"

طهران / 19 شباط /فبراير /ارنا- قامت بلدية العاصمة طهران بالنيابة عن المواطنين الايرانيين في طهران وانحاء ايران بعرض صور ضوئية على واجهة برج "آزادي" (الحرية) في رسالة تعاطف مع الشعب الصيني في سياق مكافحة فيروس "كورونا".

اعلن ذلك رئيس مركز الاتصالات والشؤون الدولية في بلدية طهران غلام حسين محمدي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب محمدي في تغريدته مساء الثلاثاء: نامل بان يتجاوز الشعب الصيني بتضامنه ومواكبة شعوب العالم معه، هذه الازمة بسلام وامان.

وبعد هذا الحدث اعاد السفير الصيني بث فيديو الصور الضوئية التي تم عكسها على واجهة البرج في تغريدة ضمّنها رسالة شكر باللغة الفارسية لبلدية طهران والمواطنين الايرانيين.  

يذكر ان فيروس كورونا حصد لغاية الان ارواح نحو 1900 شخص واصاب اكثر من 72 الفا اخرين في الصين، وتم كذلك تسجيل اصابات بهذا الفيروس في 25 دولة.

انتهى ** 2342  

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