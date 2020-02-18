ايران تتعاطف مع الشعب الصيني بعرض صور ضوئية على واجهة برج "آزادي"

اعلن ذلك رئيس مركز الاتصالات والشؤون الدولية في بلدية طهران غلام حسين محمدي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب محمدي في تغريدته مساء الثلاثاء: نامل بان يتجاوز الشعب الصيني بتضامنه ومواكبة شعوب العالم معه، هذه الازمة بسلام وامان.

وبعد هذا الحدث اعاد السفير الصيني بث فيديو الصور الضوئية التي تم عكسها على واجهة البرج في تغريدة ضمّنها رسالة شكر باللغة الفارسية لبلدية طهران والمواطنين الايرانيين.

يذكر ان فيروس كورونا حصد لغاية الان ارواح نحو 1900 شخص واصاب اكثر من 72 الفا اخرين في الصين، وتم كذلك تسجيل اصابات بهذا الفيروس في 25 دولة.

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