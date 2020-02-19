تالق ناشئة وشباب ايران في بطولة آسيا برفع الاثقال

وفي هذه المنافسات التي جرت الثلاثاء في طشقند باوزبكستان، حل الرباع الايراني علي رضا اسفندياري في المركز الاول لفئة فوق الثقيل للناشئين بحصده 3 ميداليات ذهبية (145 كغم خطف، 180 كغم نتر، 325 كغم مجموع).

وفي هذا الوزن ايضا حل الرباع الايراني الاخر امير رضا محمدنيا في المركز الثاني بحصوله على 3 ميداليات فضية (137 كغم خطف، 165 كغم نتر، 302 كغم مجموع).

وفي وزن 96 كغم للشباب حصد الرباع الايراني افشين طاهري ميدالية ذهبية واحدة (160 كغم خطف) وميداليتين فضيتين (186 كغم نتر، 346 كغم مجموع).

ويوم امس ايضا حصل الرباع الإيراني حسين عمادي في فئة الناشئين وزن 102 كغم على مدالية فضية في رفعة الخطف بتسجيله 146 كغم كما احرز ابوالفضل خاكبور في نفس الوزن لفئة الشباب مدالية فضية في رفعة الخطف بتسجيله 154 كغم.

انتهى ** 2342