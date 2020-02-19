قرار مجلس الشيوخ المناهض للحرب محاولة لإنهاء انتهاكات ترامب للقانون

في مقابلة حصرية مع إرنا اليوم الأربعاء حول تأثير تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار يحد من سلطة ترامب بشن الحرب على إيران، قال "هالينن " إنها محاولة لاستعادة السلطة الدستورية الى الكونغرس حول إعلان الحرب، موضحا بان الدستور الأمريكي صرح وبشكل واضح أن " الكونغرس هو المسؤول وحده عن إعلان الحرب" ، لكن منذ الحرب الكورية، مارست السلطة التنفيذية هذه الصلاحيات.

وأشار الخبير في القضايا الدولية: أن ترامب، مثل بوش وأوباما، يقول إن القائد الأعلى، اي رئيس الجمهورية، هو الذي يملك القرار على خوض الحرب دون موافقة الكونغرس.

وصرح هالينن، بإن الرؤساء الأمريكيين استخدموا الهجوم على مركز التجارة العالمي والبنتاغون في 2001، كذريعة لمكافحة الإرهاب ، حيث أعطى قرار عام 2001 ، الضوء الأخضر التام للرئيس للقيام بأي عمل عسكري.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد وافق في 13 فبراير الجاري على قرار لتقييد قدرة الرئيس دونالد ترامب على شن حرب على إيران.

ونال القرار تأييد 51 صوتا مقابل رفض 44، علما أن ثمانية من أعضاء الحزب الجمهوري أيدوا القرار .

ويلزم القرار ترامب بسحب القوات الأميركية التي تقوم بعمليات قتالية ضد إيران إلا إذا أعلن الكونغرس الحرب أو أقر تفويضا محددا لاستخدام القوة العسكرية.

وسبق أن أقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون القرار الذي يُطالب الرئيس بعدم الإقدام على أي عمل عسكري ضد إيران من دون موافقة الكونغرس.

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