الرئيس روحاني: مجلس الشورى الاسلامي، مؤسسة مهمة وقوية جدا

و في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء ، أضاف روحاني: من حيث المبدأ ، فإن مجلس الشورى الإسلامي هو برلمان قوي للغاية في إيران، وبالطبع ، تختلف سلطات البرلمانات في بلدان مختلفة، لكن في إيران يحظى بمكانة قوية، ويعود السبب الى العناية الخاصة التي أولاها الإمام الخميني (رض) ، حيث كان للإمام اهتماما خاصا بالمجلس، هو دائما كان يذكر مجلس الشورى الاسلامي بكلمات عظيمة.

وأشار الرئيس روحاني الى إنه في حالة استشهاد القائد سليماني، فان الشعب الإيراني، شارك وبمسيرات مليونية في مراسم تشييعه، فاجئت شعوب العالم والمنطقة، وأكد على أن محاربة الإرهاب وأمن الشرق الأوسط والدول المجاورة، مهم جدا للشعب الإيراني، مشددا على أن القائد سليماني هو رمز مكافحة الإرهاب واستقرار وأمن منطقتنا وأمننا القومي.

وأضاف إن تواجد الشعب في الساحة، قد أفشل مخططات امريكا والدول الغربية تجاه الشعب الإيراني، مضيفا أنه في تلك الأيام، فان حضور الشعبين العراقي، والإيراني خاصة في محافظة خوزستان (جنوب البلاد) ومدن مشهد و طهران و قم وكرمان، في مراسم تشييع القائد سليماني ونائب قوات الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفاقهما، قد أكد على تلاحم الشعب والتعبير عن شكره ووفائه وامتناننه للشهداء.

يتبع..