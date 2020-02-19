وزير الدفاع: الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية اصيب بالتلف

وعلى هامش اجتماع لمجلس الوزراء، صرح العميد امير حاتمي للصحفيين اليوم الأربعاء ، حول موقف وزارته من اعلان بعض الدول الأجنبية بإرسال قوات لتأمين أمن الخليج الفارسي، صرح، بان سياسة إيران بشأن الأمن الإقليمي والخليج الفارسي واضحة، فاننا نؤمن بأن أمن المنطقة يتحقق على أيدي دول الخليج الفارسي، وأن وجود أي عنصر أجنبي قد يمس بالأمن الأقليمي .

واضاف وزير الدفاع : أوضحت لدول المنطقة والدول التي طلبت منا في بعض الأحيان التعليق على هذا الأمر، أنه لا ينبغي الشعور بالقلق إزاء أمن الخليج الفارسي والمنطقة في ظل التعاون بين دول المنطقة، لان هذه الدول قادرة على حماية أمن المنطقة والخليج الفارسي بسهولة.

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