١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٢:٥٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83681143
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روحاني: الحظر عمل إرهابي وتعسفي ضد الشعب الإيراني

روحاني: الحظر عمل إرهابي وتعسفي ضد الشعب الإيراني

طهران/ 19 شباط/ فبراير/ ارنا - كتب رئيس الجمهورية حسن روحاني في تغريدة: الحظر عمل إرهابي وتعسفي ضد الشعب الإيراني.

واشار حسن روحاني في حسابه على تويتر اليوم الأربعاء: إلى أن القول إن الحظر ليس له أي تأثير وأن الحكومة يجب أن تكون قوية، أمر خاطئ وغير صحيح ويدعم أمريكا.

وأكد روحاني: لايمكن معرفة العلاج ما لم نشخص المرض.

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