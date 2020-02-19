روحاني: الحظر عمل إرهابي وتعسفي ضد الشعب الإيراني

واشار حسن روحاني في حسابه على تويتر اليوم الأربعاء: إلى أن القول إن الحظر ليس له أي تأثير وأن الحكومة يجب أن تكون قوية، أمر خاطئ وغير صحيح ويدعم أمريكا.
وأكد روحاني: لايمكن معرفة العلاج ما لم نشخص المرض.
انتهى** 2344
طهران/ 19 شباط/ فبراير/ ارنا - كتب رئيس الجمهورية حسن روحاني في تغريدة: الحظر عمل إرهابي وتعسفي ضد الشعب الإيراني.
واشار حسن روحاني في حسابه على تويتر اليوم الأربعاء: إلى أن القول إن الحظر ليس له أي تأثير وأن الحكومة يجب أن تكون قوية، أمر خاطئ وغير صحيح ويدعم أمريكا.
وأكد روحاني: لايمكن معرفة العلاج ما لم نشخص المرض.
انتهى** 2344
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