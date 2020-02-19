تمديد العمل بالتسهيلات الخاصة لتنقل الرعايا العراقيين المتجهين الى ايران

وفي تصريح لمراسل "ارنا" من بغداد، اضاف طباطبائي انه بناء على ذلك، سيتم اعتبارا من 25 شباط / فبراير الحالي لغاية 24 ايار/مايو 2020 (ثلاثة اشهر) اعتبار ختم دخول شرطة المنافذ الحدودية الايرانية في جوازات الرعايا العراقيين بمثابة التاشيرة والاقامة لفترة 30 يوما، دون الحاجة الى استصدار تاشيرات الدخول بالنسبة لهؤلاء.

ونوّه هذا الدبلوماسي الايراني الى ترحيب المواطنين الايرانيين والعراقيين بالاتفاق السابق بين طهران وبغداد حول الغاء سمات الدخول؛ مصرحا انه انطلاقا من ذلك فقد قررت الجمهورية الاسلامية الايرانية بشكل احادي على تمديد العمل بهذه التسهيلات.

واعرب طباطبائي عن امله بان يتم عبر التعاون الثنائي، الاتفاق على الغاء التاشيرات نهائيا وتنفيذ هذا الاتفاق بالنسبة لرعايا البلدين.

الى ذلك، اعلنت الحكومة العراقية في بيان اليوم، انه اعتبارا من 25 شباط / فبراير لغاية 25 ايار / مايو، سيتم اعتبار ختم الدخول على جوازات الرعايا الايرانيين المتجهين الى العراق بمثابة تاشيرة الدخول والاقامة لفترة شهر واحد.

انتهى ** ح ع