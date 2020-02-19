الشباب الايراني يفوز بلقب الوصافة في بطولة شباب وناشئة اسيا لرفع الاثقال

وانتهت هذه البطولة اليوم الاربعاء بمنافسات رفع الاثقال فوق الـ 109 كغ؛ حيث تمكن منتخب الشباب الايراني من احراز لقب الوصافة مسجلا 641 نقة بعد منافسه الاوزبكي الذي حاز على 694 نقطة ليفوز بلقب البطولة بينما حل الشباب السعودي ثالثا.

ومن حيث مجموع الميداليات، فقد حصد الشباب الايراني 4 ذهبيات و10 فضيات و5 برونزيات ليصنف ثالثا، مقابل كازاخستان التي فازت بالمركز الاول بعد احرازها 20 ميدالية ذهبية وفضيتين و6 برونزيات، والهند التي حصدت 7 ذهبيات وبرونزيتين لتفوز بلقب الوصافة ايضا.

من جانب اخر، سجل منتخب الناشئة الايراني 305 نقطة ليقف بالمركز الرابع بعد المنتخبات الاوزبكي (738 نقطة) والصين التايبة (689 نقطة) والهند (321 نقطة)، والتي فازت حسب التسلسل بالمركز الاول حتى الثالث ضمن بطولة شباب وناشئة اسيا لرفع الاثقال في اوزبكستان.

ومن حيث مجموع الميداليات ايضا، فقد حل الناشئة الايرانيون بالمركز الثالث بعد احرازهم 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزتين.

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