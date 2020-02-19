الرئيس روحاني يهنئ بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد في كرواتيا

وقدم الرئيس روحاني في برقيته احرّ التهاني الى ملانوفيتش؛ معربا عن امله بتنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين ايران وكرواتيا اكثر من ذي قبل في عهد الرئيس الكرواتي الجديد، وبما يصب في مصلحة شعبيهما.

وفي الختام، سأل رئيس الجمهورية الباري تعالى لنظيره الكرواتي المنتخب حديثا، بدوام السلامة والتوفيق ولشعب هذا البلد بالسعادة والرقي.

انتهى ** ح ع