الرئيس روحاني يأمر بتنفيذ قانون الاتفاق بين ايران واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ

وافاد الموقع الالكتروني لدائرة رئاسة الجمهورية اليوم الاربعاء، ان الرئيس روحاني اوعز في اطار المادة 123 من دستور الجمهورية الاسلامية الى كل من "منظمة التخطيط والموازنة" و"معاونية الشؤون القانونية لرئاسة الجمهورية" بتنفيذ قانون الاتفاق المبرم بين الحكومة الايرانية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.

وبحسب هذا التقرير، ينص الاتفاق على تاسيس "مركز اسيا واقيانيا لتطوير ادارة معلومات الكوارث".

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