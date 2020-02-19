ايران تتوّج بطلة آسيا للمصارعة الرومانية

واستضافت العاصمة الهندية بطولة اسيا للمصارعة الرومانية، رجال، في دورتها الثلاثين على مدى يومي 18 و19 شباط / فبراير الحالي.
وجاءت حصيلة المنتخب الايراني الذي احرز بطولة هذه المنافسات، على الشكل التالي :
- ه ميداليات ذهبية لكل من المصارعين : بويا ناصر بور للوزن 55 كغ، وامين كاوفياني نجاد للوزن 72 كغ، ومهدي ابراهيمي للوزن 82 كغ، ومحمد هادي ساروي للوزن 97 كغ، وامين ميرزادة للوزن 130 كغ.
- ميدالية فضية واحدة للمصارع بجمان بشتام في الوزن 77 كغ.
- 3 ميداليات برونزية للمصارعين : مهدي محسن نجاد - الوزن 60 كغ، وميثم دلخاني - الوزن 63 كغ، وحسن اسدي في الوزن 67 كغ.
علما، ان مجموع النقاط التي سجلها منتخب المصارعة الرومانية الايراني في بطولة اسيا بنيودلهي 190 نقطة.
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طهران / 19 شباط / فبراير / ارنا – حصد المنتخب الايراني للمصارعة الرومانية 5 ميداليات ذهبية وفضية واحدة و3 برونزيات خلال منافسات بطولة اسيا للمصارعة الرومانية التي اقيمت لنسختها الثلاثين في عاصمة الهند نيودلهي، ليحرز لقب البطولة في هذه المسابقات.
واستضافت العاصمة الهندية بطولة اسيا للمصارعة الرومانية، رجال، في دورتها الثلاثين على مدى يومي 18 و19 شباط / فبراير الحالي.
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