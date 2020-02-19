وزارة الصحة : وفاة شخصين بسبب فيروس الكورونا في قم

وكتب جهانبور في تغريدة له على موقع تويتر اليوم : انه على خلفية حالات الاصابة بالامراض التنفسية الشديدة خلال الايام الاخيرة في قم، كشفت الفحوصات عن اصابة شخصين بفيروس وباء الكورونا؛ مضيفا انه للاسف كلا المريضين اللّذين كانا في قسم العناية المشددة توفيا نظرا لكبر سنهما ومعناتهما من نقص في جهاز المناعة.

الى ذلك، قال مستشار وزير الصحة "عليرضا وهاب" في تصريح لمراسل "ارنا" مساء اليوم الاربعاء : ان كلا المريضين في مدينة قم اللّذين ثبتت اصابتهما بفيروس الكورونا، كانا من كبار السن، وتوفيا بسبب هذه الاصابة.

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