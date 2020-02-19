يغداد تستضيف الاجتماع الرباعي "الايراني - الروسي - العراقي والسوري" حول مكافحة الارهاب

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاربعاء، قال الملحق العسكري الايراني لدى العراق "العميد مصطفى مراديان" : ان الاجتماع عقد لتخليد ذكرى القائد الشهيدين قاسم سليماني وابومهدي المهندس والشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة، وايضا حلول الذكرى السنوية (الحادية والاربعين) لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

واوضح العميد مراديان، انه تم خلال الاجتماع الرباعي اليوم مناقشة اخر التنسيقات في سياق مكافحة الارهاب، الى جانب التاكيد على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الاربع حتى اقتلاع جذور الارهاب ومصادره الفكرية من المنطقة ولاسيما البلدين العراق وسوريا.

واشار الملحق العسكري الايراني في بغداد، الى ان "مركز تبادل المعلومات ضد الارهاب" التابع للرباعي الايراني – الروسي والعراقي والسوري، لعب دورا مصيريا طوال فترة مهامه في مجال صد واستهداف وتدمير العديد من معاقل الارهابيين في كل من العراق وسوريا.

وتابع : ان للجمهورية الاسلامية الايرانية دور مؤثر في مجال اعداد المعلومات حول مكافحة الارهاب والقضاء عليه في العراق وسوريا.

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