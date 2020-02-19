الرئيس روحاني: الشعب الايراني صامد امام مؤامرة الاعداء بشجاعة

وفي تصريحه خلال زيارته اليوم الاربعاء لمنزل معاق الحرب رسول سجاد الذي كان قد اصيب ابان فترة سنوات الدفاع المقدس الثماني (في مواجهة الحرب العدوانية التي شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات من القرن الماضي)، اشار الرئيس روحاني الى البطولات والتضحيات التي قدمها الشعب والمقاتلون اثناء حرب الدفاع المقدس، وقال، ان الشعب كله يتحمل الان ضغوطا كبيرة في مواجهة الحرب الاقتصادية وهو صامد امام مؤامرات الاعداء حتى إحباطها بذات الروح التي كان عليها خلال الايام الاولى لقيام الثورة الاسلامية.

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