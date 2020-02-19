الحكومة العراقية الجديدة ستتكفل بأعلان نتائج التحقيق باغتيال القائدين سليماني والمهندس

وذكر عضو اللجنة كريم المحمداوي في تصريح صحفي، ان "اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق بشأن اغتيال المهندس وسليماني وصلت إلى نتائج كبيرة وفي طور إكمالها للكشف عنها".

وأضاف، ان "اللجنة شاركت بها جميع صنوف القوات الأمنية بما فيها جهازي الأمن الوطني والمخابرات العراقي".

وأشار الى ان "الحكومة لم تكشف أي نتائج لمجلس النواب أو للجنة الامن والدفاع النيابية بشأن اغتيال المهندس وسليماني حتى الآن".

وأكد على ان "حكومة علاوي ستتكفل بإعلان نتائج التحقيق للرأي العام".

وكان الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف كشف،الأربعاء، عن التوصل الى حقائق كثيرة بشأن عملية اغتيال الشهيدين القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج ابومهدي المهندس فيما أكد استكمال القضايا الفنية بالتحقيق".

يذكر ان القوات الامريكية قامت باغتيال الفريق قاسم سليماني قائد قوات القدس في الحرس الثوري الايراني والحاج ابو مهدي المهندس معاون رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي وعدد من رفاقهم، في 3 كانون الثاني/فبراير 2020، باعتداء جوي غادر في محيط مطار بغداد الدولي.

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