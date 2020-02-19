قائد في الحرس الثوري: ثمن دم الشهيد سليماني هو طرد القوات الاميركية من المنطقة

وفي كلمته خلال مراسم اقيمت الاربعاء في مدينة تربت حيدرية التابعة لمحافظة خراسان الرضوية الواقعة شمال شرق ايران تكريما لذكرى شهداء جبهة المقاومة، اعتبر العميد بلالي اغتيال الشهيد الفريق سليماني خطأ كبيرا ارتكبته اميركا.

وقال، انه حينما ادرك المسؤولون الاميركيون عزم الشعب الايراني والجمهورية الاسلامية على الانتقام القاسي وجّهوا رسائل عديدة عبر بلدان مختلفة حيث هدّدوا في البداية بأنّهم سيردّون على أيّ عملية انتقامية لكنّهم قالوا فيما بعد أنّهم سيلغون الحظر المفروض بعد الانسحاب من الاتفاق النووي لكنهم تلقّوا صفعة صاروخية مؤلمة باستهداف قاعدة عين الاسد والتي خلّفت 120 قتيلا.

واضاف: انه كما أثمر انتصار الثورة الاسلامية عن طرد الاميركيين من ايران فان دم الشهيد سليماني وشهداء محور المقاومة سيثمر عن إزالة التواجد الاميركي في المنطقة.

وقال العميد بلالي، ان دقة صواريخنا كانت يوما ما بهامش خطا يصل الكيلومتر، الا انها بلغت اليوم مستوى، بفضل الباري تعالى وجهود الشهيد حسن طهراني مقدم وسائر الشهداء والخبراء، بحيث يمكننا استهداف اي نقطة في القواعد الاميركية بالمنطقة.

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