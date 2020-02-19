٢٠‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٣:٢٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83681793
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الاعلان عن تفاصيل الاحكام الصادرة بحق مدانين بالمساس بالامن القومي الايراني

الاعلان عن تفاصيل الاحكام الصادرة بحق مدانين بالمساس بالامن القومي الايراني

طهران / 20 شباط/ فبراير /ارنا- اعلنت السلطة القضائية الايرانية تفاصيل الاحكام القطعية الصادرة التي اعلن عنها المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين اسماعيلي يوم الثلاثاء بحق 52 من المتهمين بقضايا امنية والمساس بالامن القومي منها التعاون مع اميركا والكيان الصهيوني ومدانين بقضايا اخرى مالية تتضمن الاخلال بالنظام الاقتصادي والمالي للبلاد.

والافراد الذين صدرت الاحكام القطعية بحقهم من قبل الغرفة 36 من محكمة الاستئناف في قضايا المساس بالامن القومي الايراني هم:

- طاهر محمود قديريان: صدر الحكم ضده بالسجن 8 اعوام بعد ادانته بالتعاون مع الادارة الاميركية.

- عبدالرضا محمد كوهبايه: صدر الحكم ضده بالسجن 4 اعوام بعد ادانته بالتجمع والتآمر لتنفيذ اعمال تمس امن البلاد.

- سام برويز رجبي: حكم عليه بالسجن 6 اعوام بعد ادانته بالتجمع والتآمر لتنفيذ اعمال ضد الامن داخل البلاد، والمشاركة في التجسس والتواطؤ مع الكيان الصهيوني ومن مصاديق الاتهام بالتعاون مع الإدارة الاميركية المعادية.

- مراد قاسم طاهباز: حكم عليه بالسجن 10 اعوام بعد ادانته بالتعاون مع اميركا.

- هومن هوشنغ جوكار: حكم عليه بالسجن 8 اعوام بعد ادانته بالتعاون مع الإدارة الاميركية.

- حميدة علي اكبر كاشاني: حكم عليها بالسجن 6 اعوام بعد ادانتها بالتجمع والتآمر للقيام بأعمال ضد الامن داخل البلاد، والمشاركة في التجسس والتواطؤ مع الكيان الصهيوني ومن مصاديق الاتهام بالتعاون مع الإدارة الاميركية المعادية.

- نيلوفر يوسف بياني: حكم عليها بالسجن 10 اعوام بعد ادانتها بالتعاون مع الإدارة الاميركية.

- امير حسين مير توحيد خالقي: حكم عليه بالسجن 6 اعوام بعد ادانته بالتجمع والتآمر للقيام بأعمال ضد الامن داخل البلاد، والمشاركة في التجسس والتواطؤ مع الكيان الصهيوني ومن مصاديق الاتهام بالتعاون مع الإدارة الاميركية المعادية.

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