مسؤول تجاري ايراني يؤكد على تعزبز العلاقات الاقتصادية مع الامارات

وقال فرزانكان في تصريح له الاربعاء في مدينة قم خلال ملتقى حول المشاركة في معرض اكسبو 2020 ، انه علينا بذل كل الجهود للتعريف بطاقات وامكانيات الجمهورية الاسلامية الايرانية الثقافية والاقتصادية على الصعيد العالمي.

واشار الى بعض الاجراءات المالية والقانونية والثقافية لتطوير العلاقات والتعامل مع الامارات واضاف، هنالك اسواق جيدة في الامارات للمنتوجات الايرانية خاصة الزراعية منها.

وتابع هذا المسؤول التجاري، ان الامارات هي الهدف التصديري الثالث لايران والمصدر الثاني لواردات ايران وتحظى بنمو اقتصادي جيد واستقرار سعر العملة الاجنبية.

واكد ضرورة تعزيز الصادرات الى الامارات واعتبر انها بحاجة دائمة الى المنتوجات الغذائية والزراعية وينبغي تغطية هذه الحاجة باسعار وجودة مناسبة من قبل ايران.

وقال، انه للاسف وبسبب الحظر وضغوط اميركا لن يتم تمديد واصدار التراخيص لانشطة الشركات الايرانية في الامارات ونواجه مشاكل في الحصول على التاشيرة التجارية فيها.

انتهى ** 2342