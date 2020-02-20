٢٠‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١١:٣٩ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83682126
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آملی لاریجانی يدعو الجميع للمشاركة في الانتخابات

آملی لاریجانی يدعو الجميع للمشاركة في الانتخابات

طهران/ 20 شباط/ فبراير/ ارنا – دعا رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام اية الله صادق آملي لاريجاني ، جميع أبناء الشعب الإيراني الى المشاركة في الانتخابات، وقال أن على الجميع مهما اختلفت ارائهم المشاركة في الانتخابات، وابراز اهتمامهم بنظام الجمهورية الاسلامية وموضوع اهمية تقرير المصير بيد الشعب.

واضاف اية الله املي لاريجاني اليوم الخميس ، ان البلد بحاجة اليوم الى التضامن والانسجام الوطني، معربا عن الامل في ان تخيب ظنون الاعداء مرة اخرى بتخلي الشعب عن الثورة من خلال المشاركة الواسعة لابناء الشعب في الانتخابات.

يذكر ان انتخابات مجلس الشورى الاسلامي في دورتها الحادية عشرة ستجري يوم غد الجمعة وبالتزامن معها تجري الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة.

ويخوض 7148 مرشحا المنافسة الانتخابية للفوز بمقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا .

وتعد دائرة طهران الدائرة الانتخابية هي الاكبر ويمثلها 30 نائبا.

واعلن وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي مساء امس الاربعاء بان الانتخابات البرلمانية ستجري في 55 الف مركز اقتراع موزعة على 208 دوائر انتخابية في مختلف انحاء البلاد.

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