مراجع الدين يدعون الشعب للمشاركة الفاعلة في الانتخابات

وفي بيانات منفصلة ، أكد ايات الله ناصر مكارم الشيرازي ونوري همداني وجعفر سبحاني وفاضل لنكراني وعلوي جرجاني وحسين بوشهري، ان المشاركة في الانتخابات في الظروف الحالية تعتبر واجبا مهما ، وتعبيرا عن التمسك بالنظام الاسلامي ، كما توجه ضربة للاعداء المتربصين بالجمهورية الاسلامية الايرانية، ومن هنا ينبغي على الجميع المشاركة بفاعلية في هذه الانتخابات.

يذكر ان انتخابات مجلس الشورى الاسلامي في دورتها الحادية عشرة ستجري يوم غد الجمعة وبالتزامن معها تجري الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة.

ويخوض 7148 مرشحا المنافسة الانتخابية للفوز بمقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا .

وتعد دائرة طهران الدائرة الانتخابية هي الاكبر ويمثلها 30 نائبا.

واعلن وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي مساء امس الاربعاء بان الانتخابات البرلمانية ستجري في 55 الف مركز اقتراع موزعة على 208 دوائر انتخابية في مختلف انحاء البلاد.

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