كتلة برلمانية عراقية: اخراج القوات الاجنبية شرط اساسي للتصويت على كابينة علاوي

وقال النائب عن الكتلة في بيان اطلعت وكالة "ارنا" على نسخة منه، إنه "بعد تمكن العراق بهمة أبناءه من القضاء على داعش يجب على الحكومة رفع العقبات أمام تسليح القوات المسلحة العراقية ومنها الخروج من الهيمنة الأمريكية على ملف التسليح".

وأكد الخزعلي، على "ضرورة تطبيق قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأجنبية من العراق بما فيها الأمريكية".

واعتبر، ان "اخراج هذه القوات من البلاد هو شرط اساسي من شروط تصويتنا على الحكومة المقبلة ووزراء حكومة محمد علاوي".

وشدد الخزعلي "اننا لا نصوت على أي وزير منهم هواه أمريكي".

وكان الرلمان العراقي قد صوت في جلسة استثانية في 5 كانون الثاني/فبراير 2020، وبعد قيام القوات الامريكية باغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد قوات القدس في الحرس الثوري الايراني والحاج ابو مهدي المهندس معاون رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي وعدد من رفاقهم، باعتداء جوي غادر في محيط مطار بغداد الدولي، على قرار تضمن اخراج القوات الامريكية من البلاد، وأيضا مطالبة الحكومة العراقية بالعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب كان.

فيما طالب رئيس حكومة تصريف الاعمال العراقية عادل عبدالمهدي الذي حضر الجلسة الاستثنائية، البرلمان العراقي باتخاذ قرارا بشأن وجود القوات الأمريكية في البلاد، وأكد خلال الجلسة على ان القوات الامريكية قامت بـ"تجاوزات متكررة" عبر "قرارات انفرادية تجريمية"، وان الطائرات المسيرة الأميركية والمروحيات تجوب سماء بغداد دون إذن رسمي.

وأعلن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، أمس الأربعاء، عن اختيار تشكيلة وزارية "مستقلة"، داعيا البرلمان العراقي الى عقد جلسة استثنائية الاثنين المقبل لتقديم تشكيلته الوزارية للتصويت عليها، فيما أكد على انه سيتم عرض البرنامج الحكومي على الشعب بشكل كامل.

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