البرلمان القوي ضمان لمستقبل البلاد

واعتبر اية الله رئيسي ان المشاركة الواعية من قبل المواطنين في الانتخابات، تساهم في ايجاد مجلس قوي ومؤثر لرسم مستقبل البلاد.

واشار رئيس السلطة القضائية الى ان كل ورقة انتخابية توضع في صنادق الاقتراع تمثل رصاصة موجهة الى قلب العدو، مضيفا ان الشعب الايراني وبرغم كل الظروف التي خلقها الاعداء لن يتخلى عن دوره وسيشارك بشكل واسع في الانتخابات .

يذكر ان انتخابات مجلس الشورى الاسلامي في دورتها الحادية عشرة ستجري يوم غد الجمعة وبالتزامن معها تجري الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة.

ويخوض 7148 مرشحا المنافسة الانتخابية للفوز بمقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا .

واعلن وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي مساء امس الاربعاء بان الانتخابات البرلمانية ستجري في 55 الف مركز اقتراع موزعة على 208 دوائر انتخابية في مختلف انحاء البلاد.

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