نرجس آبيار تتسلم جائزة السيدات القياديات في العالم الإسلامي

وأقيم الاحتفال بتقديم الجوائز للنساء القياديات 2020، مساء امس في مقر ولاية سند بحضور رئيس الجمهورية عارف علوي ومحافظ ولاية السند عمران اسماعيل وعدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات الاقتصادية والثقافية والفنية الباكستانية.

وتمنح جائزة السيدات القياديات 2020 التي ترعاها شبكة HUM TV الباكستانية ، للسيدات الناجحات في الدول المختلفة .

السيدة "نرجس ابيار" من الروائيات الناجحات في إيران على مدار العقدين الماضيين، وتحولت خلال العقد الاخير الى مخرجة بارزة في السينما الإيرانية من خلال إنتاج أفلام تعتمد على أبطال رواياتها من النساء.

واجتازت السيدة آبيار حدود السينما الإيرانية مع أفلام "شيار 143"، أو "الأخدود"، و"النفس" و"الليلة التي اكتمل فيها القمر" وفازت بالعديد من الجوائز المشهورة عالميا.

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