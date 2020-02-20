إيران تحرز المركز الثالث في بطولة العالم للمصارعة

وأعلن موقع الاتحاد الدولى للمصارعة في تقرير، تناول بعض المصارعين في كأس العالم 2019 في كازاخستان للمنشطات، وبعد ثبوت تناول اللاعبين من أوزبكستان وسوريا في وزن 125 كغم تعاطي المنشطات، تم ابطال نتائجهما، وارتقاء المصارع الإيراني "يدالله محبي" ، المركز السادس بعد ان كان يحتل المركز الثامن في البطولة.

ارتقاء محبي الى المركز السادس، ساهم في حصول إيران على بطاقة التأهل الى اولمبياد طوكيو في هذا الوزن، والتقدم على امريكا واحراز المركز الثالث في منافسات الفرق وذلك بعد الحصول على 3 نقاط .

كما ان اختبار المنشطات على المصارع "خادجيف" في وزن 74 كغم من فرنسا، كان إيجابيا أيضا، ما ادى الى منح نتيجته الى المصارع البولندي الذي نال بطاقة التأهل الى الاولمبياد.

وحاز حاليا كل من المصارعين الايرانيين، رضا اطري 57 كغم وحسن يزداني 86 كغم ويدالله محبي 125 كغم ، على بطاقة التاهل لاولمبياد طوكيو.

انتهى** 2344