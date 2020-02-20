٢٠‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٧:٢٤ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83682636
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لاصحة لوقف النشاط التجاري في معبر مهران الحدودي مع العراق

لاصحة لوقف النشاط التجاري في معبر مهران الحدودي مع العراق

ايلام/ 20 شباط/ فبراير/ ارنا - قال مدير عام دائرة الجمارك بمحافظة إيلام (غرب ) إن توقف العمليات التجارية على حدود مهران حدث بسبب عدم توفر شاحنات في الجانب العراقي لنقل البضائع وليس ما أشيع بسبب فايروس كورونا.

في حديث مع مراسل ارنا اضاف "روح الله غلامي" اليوم الخميس، أن السبب في عدم وجود سائقي الشاحنات من الجانب العراقي هو بسبب مشاكلهم الداخلية في العراق وليس له علاقة بالمعاملات التجارية على حدود مهران.

وأضاف: كانت هناك مشاورات مكثفة حول استئناف الأنشطة التجارية على حدود مهران وستُبذل الجهود لاستئناف هذه الأنشطة قريبا.

وقال: لا يمكن تحميل ونقل البضائع بين الشاحنات الإيرانية والعراقية والأنشطة التجارية على الحدود إلا بوجود سائقي الشاحنات العراقية على حدود مهران.

تعد الحدود التجارية لمهران من أهم منافذ التجارة بسبب الأمن والقرب الجغرافي للعراق.

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