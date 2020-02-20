٢٠‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٨:٠٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83682686
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رئيس الوفد الإيراني في اجتماع مجلس محافظي (APDIM)

العقوبات الأمريكية تتعارض مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

العقوبات الأمريكية تتعارض مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

إسلام آباد/ 20 شباط/ فبراير/ ارنا - قال رئيس وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اجتماع مجلس محافظي مرکز آسیا والمحیط الهادئ لتطویر إدارة معلومات الکوارث (APDIM)، إن العقوبات الأمريكية والاقتصادية أحادية الجانب تنتهك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

واضاف نائب رئيس منظمة التخطيط والموازنة للشؤون الاقتصادية حميد بور محمدي، في اجتماع الدورة الرابعة للمجلس: أن الحظر الأمريكي الأحادي الجانب يشكل تحديا خطيرا للجمهورية الاسلامية الايرانية لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي وزيادة عدم المساواة في الدخل.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، كعضو ملتزم في الأمم المتحدة ، تقوم حاليا بتنفيذ الخطة التنموية السادسة مدتها خمس سنوات، والتي تؤكد على دور الاقتصاد القائم على المعرفة وتطوير تكنولوجيات جديدة في مختلف المجالات.

وصرح : وفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، تمتع الاقتصاد العالمي بنمو جيد نسبياً في عام 2019 ، واستفاد سكان العالم من النمو على مختلف المستويات.

واضاف رئيس الوفد الإيراني في اجتماع إدارة الأزمات في باكستان، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية شهدت مؤخرا تحديات خطيرة في تحقيق أهدافها للنمو الاقتصادي وشهدت أيضا زيادة في عدم المساواة في الدخل نتيجة للعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب التي فرضتها الحكومة الأمريكية.

وأكد : إن هذه العقوبات لا تتعارض مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة فحسب، بل إنها تنتهك أيضا العديد من مواد ميثاق الأمم المتحدة بسبب استهدافها للقضايا المدنية والإنسانية مثل الغذاء والدواء وبالتالي تعريض السلامة العامة للخطر.

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