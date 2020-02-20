نائب روحاني: الحكومة عبأت كل طاقاتها لاحتواء فيروس كورونا

وقال جهانغيري في تصريح له الخميس على هامش اجتماع اللجنة، لقد تم عقد اول اجتماع للجنة الوقاية ومكافحة فيروس كورونا، في وزارة الصحة، بحضور عدد من اعضاء الحكومة والقوات المسلحة واعضاء اللجنة.

واضاف، انه تم خلال الاجتماع بحث مكافحة فيروس كورونا الذي بدا من الصين وتفشى الى دول اخرى في العالم وظهرت له حالات في بعض المدن مثل مدينة قم.

وقال النائب الاول لرئيس الجمهورية، انه تم البحث خلال الاجتماع حول قضايا مهمة وتم الاعلان عن حاجات وزارة الصحة في مختلف المجالات وسيكون مقر امانة اللجنة في وزارة الصحة بدءا من الليلة ويقوم بالتخطيط بدعم من الكوادر المتخصصة في الوزارة وسيجري لغاية يوم غد عقد العديد من الجلسات وصياغة التعليمات اللازمة.

واوضح بان صلاحيات هذه اللجنة كاملة وان جميع الاجهزة مكلفة بالتعاون معها واضاف، ان مصانع انتاج الكمامات الطبية ينبغي ان تعمل على مدار الساعة في هذه الظروف الخاصة من اجل سد حاجة المواطنين.

واكد بان قدرات البلاد من الناحية الطبية والعلاجية عالية وتعد على المستوى الاقليمي وحتى الدولي ضمن الدول المهمة وهو الامر الذي ثبت خلال مختلف المراحل واضاف، اننا قادرون على احتواء هذه المشكلة في الايام الاولى كي لا تكون هنالك اضرار كبيرة، كما ان وزارة الصحة مسيطرة على الاوضاع بثقة وسنسمع خلال الايام القادمة انباء جيدة على لسان المسؤولين.

انتهى ** 2342