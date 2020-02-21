هيئة الحشد الشعبي: تعيين أبو فدك خلفاً للشهيد ابو مهدي المهندس

وذكرت وكالة الانباء العراقية الرسمية نقلا عن نائب معاون رئيس الهيئة أبو علي البصري، الخميس، ان "هيئة الحشد الشعبي عقدت اجتماعا واتفقت من خلاله على تعيين القيادي في الحشد عبد العزيز (ابو فدك) بمنصب رئيس الأركان خلفا للشهيد ابو مهدي المهندس".

وأضاف أنه "تم تبليغنا بأنه سيتم توقيع الأمر الديواني بتعيين أبو فدك من قبل القائد العام للقوات المسلحة خلال اليومين المقبلين بعد الاتفاق عليه من قبل هيئة الحشد".

يذكر ان القوات الامريكية قامت باغتيال الفريق قاسم سليماني قائد قوات القدس في الحرس الثوري الايراني والحاج ابو مهدي المهندس معاون رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي وعدد من رفاقهم، في 3 كانون الثاني/فبراير 2020، باعتداء جوي غادر في محيط مطار بغداد الدولي.

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