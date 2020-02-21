ظريف: "الانتخابات" استمرار ايمان الايرانيين بالمصير المشترك

وكتب في مدونة له على إنستغرام مساء الخميس عشية الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة: لقد كنت مسؤولا طوال هذه السنوات عن الدفاع عن" كل إيران "، حتى الدفاع عن من لا يدركون المصالح الوطنية كما ينبغي لهم ولا يرون العالم كما هو ، وحتى الدفاع عن من أساءوا إليَّ والى زملائي مرارًا وتكرارًا ولم يترددوا في فعل ذلك لحظة.

واضاف: عندما أدافع عن حق كل إيراني في مواجهة الحظر ، وعندما أذهب للخارج للدفاع عن قوة إيران الشرعية ، عندما نستغل كل فرصة للتحدث مع العالم لإحباط هجمات المعادين لايران ، واستثمر اي مدخل للتحدث الى العالم وأرى في كل لحظة ان ايران هي موطن للجميع ، وليس فقط لأولئك الذين يؤيدونني ؛ أرى إيران في كل لحظة كوطن يحتضننا بكل اختلافاتنا ومع كل المسافات بيننا.

واشار ظريف الى انه تحدث مرارا مع الاخرين الذين ينظرون إلى إيران من بعيد ؛ وارى ان مصيرنا مشترك اكثر مما نتصور وعرفت منذ اعوام عديدة ان الإيمان بإيران هو إيمان بمصيرنا المشترك هذا .

وأضاف، ان رفض الاستسلام للظلم هو ثمرة هذه الثقافة الايرانية وسلاح مناسب حمى ايران اعواما طويلة .

واعتبر ان "الجمعة" (يوم الانتخابات) هو استمرار إيمان الإيرانيين بالمصير المشترك، وصورة واضحة عن إيران التي ما زالت تؤمن يخلق الملاحم وعلمًا شامخا لم يسقط على الارض منذ اعوام طويلة.

وأضاف ظريف: "الجمعة" هي صدى للرسالة التي مفادها ان الايرانيين يوفون بعهدهم ويردون على السلام بالسلام والتكريم بالتكريم ولكن لايستسلمون.

يذكر ان الانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية ستنطلق صباح اليوم الجمعة في ايران للتنافس على الفوز بـ 290 مقعدا بين 7148 مرشحا.

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